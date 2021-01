DJ Laschet spricht sich für Parteivorsitzenden als Kanzlerkandidat aus

BERLIN (Dow Jones)--Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und Kandidat für den CDU-Vorsitz, hat sich in einem Zeitungsinterview dafür ausgesprochen, dass der Unions-Kanzlerkandidat der CDU- oder der CSU-Parteichef werden soll. "Das ist erfolgreiche Tradition bei den Unionsparteien", sagte Laschet Bild am Sonntag.

Laschet dementierte Spannungen zwischen ihm und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der im Falle einer Wahl Laschets dessen Partei-Vize werden will. Spahn selbst hat in einem Zeitungsinterview mit Welt am Sonntag Medienberichte dementiert, er plane kurzfristig selbst eine Kanzlerkandidatur.

Er und Spahn stimmten sich eng ab, redeten täglich miteinander, natürlich auch über Medienberichte. "Oft müssen wir dabei schmunzeln."

Die Corona-Bilanzen des CDU- und CSU-Vorsitzenden werden laut Laschet ein entscheidendes Kriterium bei der Kanzlerkandidaten-Entscheidung. "Corona ist aktuell die größte Herausforderung. Ein Kanzlerkandidat muss sein Land gut durch die Krise führen", so der NRW-Ministerpräsident.

Laschet verteidigte den Impfstoffeinkauf durch die EU. Nationale Alleingänge seien in einem vereinten Europa nicht nur unsolidarisch, sondern verhinderten wirkungsvollen Gesundheitsschutz. ",Mein Land first' wurde eben in den USA abgewählt - wir tun gut daran, in Europa nicht durch blinden Impfneid damit anzufangen."

Die verschärften Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise bezeichnete Laschet als "leider erforderlich", warnte aber vor einer weiteren Einschränkung. Er habe sich für die aktuell geltende Regelung eingesetzt, dass ein Haushalt eine Person treffen darf - sonst hätten die Politiker zu einer "brutalen Vereinsamung bei Alleinstehenden" beigetragen.

Für den Fall, dass er Bundeskanzler wird, will Laschet der inneren Sicherheit Priorität einräumen. Eine Sicherheitsoffensive stünde oben auf einer Agenda, um die Zusammenarbeit zwischen den Ländern, dem Bund und Europol zu verbessern, sagte Laschet. "Europol muss zu einer Art europäischem FBI werden, um grenzüberschreitende Clan-Kriminalität, Cybercrime, Extremismus und fundamentalistischen Terrorismus zu bekämpfen." Auch Kindesmissbrauch müsse dringend stärker bekämpft werden.

