Die Spekulation um eine Kooperation zwischen Hyundai und Apple verdichten sich. Zunächst war nur von Gesprächen die Rede, was die Südkoreaner aber entkräfteten. Doch jetzt scheint die Sensation immer näher zu rücken: Am Sonntag meldet laut Reuters das koreanische Medium Korea IT News, dass tatsächlich "geplant wird, einen Kooperationsvertrag für vollautonome Elektroautos bis März zu unterzeichnen." 2024 soll demnach bereits die Produktion des Apple-Autos starten. Vorgestellt wird eine erste Beta-Version ...

