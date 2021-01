In der ersten Ausgabe des Zürcher Trends in diesem Jahr (1/2021) haben wir am 6. Januar die ADVA-Aktie (ISIN: DE0005103006; WKN: 510300) zum Kauf bis 7.15 Euro empfohlen und orderten für unser spekulatives Musterdepot 750 Anteile des Netzwerkausrüsters. Nachdem unsere Order noch am selben Tag zu dem Limitkurs bedient wurde, meldete der SDAX-Konzern bereits am späten Abend des folgenden Donnerstags die vorläufigen Zahlen Q4-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020. Zwar enttäuschte das Unternehmen etwas bei dem Umsatzniveau, doch konnten ein deutlicher Anstieg der Profitabilität sowie ein positiver Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2021 die Investoren überzeugen.Entsprechend nahm der Titel am Freitag im Xetra-Handel mit einem Plus von 10,0 % hinter der 4SC-Aktie die Position Top-Gewinners ein. Mit der dynamischen Kursentwicklung, die zudem bei einem vergleichsweise hohen Handelsvolumen von knapp 600 000 Papieren stattfand, generierte der Anteilschein jetzt ein wichtiges technisches Kaufsignal. Denn mit dem jüngsten Kursgewinn gelang es der Aktie die Dezemberhochs, welche am 9.12.2020 und 10.12.2020 im Intraday-Handel bei 7,38 Euro markiert wurden, nachhaltig zu überwinden und somit den seit Ende September kurzfristigen anhaltenden Aufwärtstrend eindeutig zu bestätigen.

