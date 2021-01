DJ Auch Mercedes räumt nach VW Mangel an Chips ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach Volkswagen hat einem Magazinbericht zufolge auch der Daimler-Konzern Schwierigkeiten bei der Bestellung von Chips eingeräumt.

"Ja, auch wir sind wie die gesamte Autoindustrie von Engpässen bei Halbleitern betroffen", zitiert die Automobilwoche Daimler-Chef Ola Källenius. Ein Grund läge in der Covid-19-Pandemie, die zu Schwankungen geführt habe, so der Manager in einer Telefonkonferenz. "Wir versuchen dies mit unserem flexiblen Produktionssystem im Hintergrund auszugleichen."

Volkswagen hatte kürzlich prognostiziert, dass durch den Mangel an Chips möglicherweise mehr als 100.000 Autos im neuen Jahr nicht gebaut werden könnten. "Momentan werden fortlaufend Gegenmaßnahmen und Alternativen geprüft, um die Auswirkungen des Lieferengpasses und damit die Zahl der betroffenen Fahrzeuge zu begrenzen", betonte VW nun auf Anfrage der Automobilwoche.

Halbleiterindustrie: Autobauer haben zu spät bestellt

Unterdessen werfen die Halbleiterhersteller der Automobilindustrie Versäumnisse vor, sie hätten bereits im Herbst die Vorbereitungen treffen müssen.

"Manche Kunden haben zu spät bestellt. Daher kommen wir jetzt in einigen Bereichen mit der Lieferung nicht hinterher", zitiert die Automobilwoche den niederländischen Produzenten NXP. Schnelle Abhilfe sei nun kaum möglich. "Denn von der Produktion komplexer Chips bis zur Lieferung dauert es drei Monate oder mehr", erklärte ein NXP-Sprecher. Ein hochrangiger Manager eines Wettbewerbers wurde der Automobilwoche zufolge deutlicher: "Es ist ihnen zu spät eingefallen, was sie brauchen."

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2021 11:13 ET (16:13 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.