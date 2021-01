Berlin (ots) - Manuel Atug, Fachmann für den Schutz sogenannter Kritischer Infrastruktur, spricht sich für die Schaffung eines Cyberhilfswerk analog zum Technischen Hilfswerk im Katastrophenschutz aus. Im Gespräch mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung nd.DerTag sagte Atug: "Wir wollen Cyberresilienz in der Kritischen Infrastruktur." Die von ihm vorgeschlagene Institution müsse eine neutrale sein, mahnte Atug,der sich in der von ihm mit gegründeten Arbeitsgemeinschaft Kritische Infrastruktur (AG KRITIS) für den Aufbau einer solchen freiwilligen digitalen Reparaturorganisation analog zu Feuerwehr und THW engagiert.Atug wies auch darauf hin, dass Schwachstellen in der digitalen Infrastruktur "Begehrlichkeiten bei Sicherheitsbehörden" auslösen. Diese würden Sicherheitslücken teils bewusst offen halten, statt bei ihrer Schließung zu helfen. "Das ist eine Praxis, die wir nicht wollen", betonte Atug. Er plädiert dafür, dass ein CHW wie das THW "den völkerrechtlichen Status als Nichtkombattant" erhält, "der weder angreift noch angegriffen werden darf".Manuel Atug ist Informatiker und seitmehr als 20Jahren ist er im Bereich der Informationssicherheit tätig. Erbefasst sich mit den Themen Kritische Infrastruktur, Hackback, Ethik und Katastrophenschutz. Ehrenamtlich engagiert sich Atug unter anderem im Chaos Computer Club unddem Deutschen Komitee Katastrophenvorsorge.Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/4808255