Auch weiterhin kannten die internationalen Aktienbörsen in der letzten Woche im Umfeld weltweit fortgesetzter Corona-Impfungen mit den Vakzinen von PFIZER/BIONTECH und (wo bereits zugelassen) auch von MODERNA kein Halten.Von politischer Seite wurde die fortgesetzte Hausse-Stimmung der Aktienmärkte außerdem ebenso auch durch den zurückliegenden Abschluss des BREXIT-Handelsvertrags zwischen Großbritannien und der EU, die für den 20.01. terminierte Vereidigung von Joe Biden als neuer US-Präsident sowie die nun ab dem 11.01. durch die Demokraten in ihrer House- und Congress-Mehrheit angekündigte Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den scheidenden US-Präsidenten Trump (mit zusätzlicher Sperre für alle künftigen Regierungsämter, d.h. also auch für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur in 2024) beflügelt.

