DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 11. Januar

=== *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Jahresergebnis, Göppingen 07:00 DE/Flatexdegiro AG, Trading Update 4Q, Frankfurt 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Grünen-Vorsitzende Baerbock und Habeck, PK (digital) nach Jahresauftakt-Klausur 15:40 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Moderation von Panel bei One Planet Summit *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement bei digitalem "One Planet Summit for Biodiversity" 16:50 DE/Biontech SE, Präsentation (virtuell) von CEO Sahin inklusive eines Unternehmens-Updates 18:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Atlanta - Börsenfeiertag Japan ===

