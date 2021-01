DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis

SHOP APOTHEKE EUROPE setzt rasantes Wachstum fort: Umsatzsteigerung um 38% im vierten Quartal und um 38,1% im Gesamtjahr.



SHOP APOTHEKE EUROPE setzt rasantes Wachstum fort: Umsatzsteigerung um 38% im vierten Quartal und um 38,1% im Gesamtjahr. Konzernumsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um 38,0% auf EUR 264,8 Mio. im vierten Quartal und um 38,1% auf EUR 968,2 Mio. im Gesamtjahr 2020.

Umsatz im DACH-Segment +33,7% und im Segment International +68,2% im vierten Quartal bzw. +32,5% und 78,3% im Gesamtjahr.

Anzahl aktiver Kunden erhöht sich auf 6,3 Mio. Ein Anstieg um 0,4 Mio. im vierten Quartal und um 1,6 Mio. im Jahr 2020.

Sehr guter Start in das Jahr 2021 mit anhaltend hohem Wachstumstempo.

Venlo, 11. Januar 2021. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat nach vorläufigen, ungeprüften Berechnungen ihre ambitionierten Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2020 (Bilanzstichtag: 31.12.) übererfüllt: Mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 38,1% auf EUR 968,2 Mio. im Geschäftsjahr 2020 lag das Wachstum am oberen Ende der im Jahresverlauf insgesamt dreimal erhöhten Zielsetzung (zuletzt mindestens 35%). Im vierten Quartal betrug der Umsatz EUR 264,8 Mio., ein Plus von 38,0% gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. SHOP APOTHEKE EUROPE gewann im vierten Quartal 0,4 Mio. aktive Kunden bzw. 1,6 Mio. im Jahresverlauf. Insgesamt lag die Anzahl aktiver Kunden Ende 2020 somit bei 6,3 Mio.



Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: "2020 war ein herausforderndes, aber auch ein herausragendes Jahr für uns. Dank des umsichtigen Agierens und der engagierten Leistung unserer Mitarbeiter ist es uns gelungen, den enormen Anstieg des Auftragsvolumens zu managen und gleichzeitig unsere zahlreichen strategischen Projekte weiter voranzutreiben. Insgesamt haben wir bei der Weiterentwicklung von SHOP APOTHEKE EUROPE von einer reinen Online-Apotheke zu einer kundenzentrierten ePharmacy-Plattform deutliche Fortschritte erzielt, die wir mit der kürzlichen Akquisition von SMARTPATIENT noch einmal zusätzlich unterstützt haben." Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich, Schweiz) verzeichnete SHOP APOTHEKE EUROPE im vierten Quartal ein Wachstum um 33,7%, sodass sich der Quartalsumsatz auf EUR 263,9 Mio. erhöhte. Im Gesamtjahr 2020 nahm er um 32,5 % auf EUR 815,5 Mio. zu. Im Segment International (Frankreich, Belgien, Italien und die Niederlande) hat SHOP APOTHEKE EUROPE den Umsatz im vierten Quartal um 68,2% auf EUR 41,0 Mio. und im Gesamtjahr um 78,3% auf EUR 152,6 Mio. ausgebaut. Der Verkauf von verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx) stieg im Jahresvergleich um 17,6 % von EUR 186,5 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 219,3 Mio. im Geschäftsjahr 2020. CFO Jasper Eenhorst kommentiert: "Wir waren in der Lage, unsere Wachstumsprognose im vergangenen Jahr dreimal anzuheben, weil wir die sich bietenden Geschäftsmöglichkeiten konsequent ergriffen und sehr schnell die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Dies hat uns im Jahr 2020 dicht an die Umsatzmilliarde herangeführt. Mit dem fortschreitenden Umzug in unser neues Logistikzentrum und einer weiterhin dynamisch wachsenden Basis aktiver und zufriedener Kunden sind wir bestens positioniert für die nächsten Expansionsschritte im Jahr 2021." Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. SHOP APOTHEKE EUROPE wird den vollständigen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 am 3. März 2021 veröffentlichen.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.

