...dafür, ob sich am amerikanischen Bondmarkt die Zinsen zu drehen beginnen. T-Bonds (10 Jahre) erreichten in der Rendite bereits 1,12 %. Das Tief lag bei 0,80 %. Äußerste Vorsicht!



