Für einen Kaufpreis von 128 Millionen Franken übernimmt Sulzer das schwedische Unternehmen Nordic Water.Dieses beschäftigt an 13 Standorten in sechs Ländern rund 200 Mitarbeiter und ist im Bereich Gemeinde- und Industriewasser sowie Abwasser tätig, wie Sulzer am Montag mitteilte. Der Hauptsitz von Nordic Water ist in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...