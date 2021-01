Der asiatische Handel geht mit Verlusten in die neue Woche. Alle wichtigen Präsenzbörsen verzeichnen Abgaben und die schlechte Stimmung überträgt sich auch auf den Terminmarkt. Eine Viertelstunde vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegen alle wichtigen Futures deutlich im Minus. Der DAX-Future wird -0,99 % tiefer bei 13.959 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future notiert -0,64 % tiefer bei 3.793 Punkten und der Nasdaq-Future sinkt um -0,50 % auf 13.032 Punkte. Das Bild sah am vergangenen Freitag noch deutlich freundlicher aus.Frankfurt gewann an Momentum zum Ausgang der Woche. Alle Benchmarks bis auf den SDAX konnten sich am Freitag verbessern. Der DAX schaffte den Sprung über 14.000 Punkten auf Schlusskursbasis. Am Ende verbesserte sich der Blue Chip Index um 0,58 % auf 14.049,53 Punkte. Die Aktien von RWE konnten sich um 4,86 % auf 38,65 Euro verbessern. Den Vogel schossen die Aktien von Infineon Technologies ab, die um 7,05 % auf 34,23 Euro kletterten.

