Fyber N.V. veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen für 2020 und aktualisiert die Prognose für 2021

76% Umsatzwachstum in 2020 gegenüber dem Vorjahr erwartet, 145% Umsatzwachstum in Q4 2020, angetrieben durch programmatische Videowerbung

Wichtige Fakten - Vorläufige Finanzzahlen für Q4 2020: Umsatz von 89 Mio. EUR, ein Plus von 145 % im Vergleich zu Q4 2019; bereinigtes EBITDA von 5 Mio. EUR - Vorläufige Finanzzahlen GJ 2020: Umsatz von 210 Mio. EUR, ein Plus von 76 % im Vergleich zu 2019; bereinigtes EBITDA von 5 Mio. EUR - Aktualisierte Prognose für GJ 2021: Umsatz zwischen 275 Mio. EUR und 300 Mio. EUR, bereinigtes EBITDA von 10 Mio. EUR

Berlin, 11 Januar 2021 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen", FSE:FBEN), ein führendes Unternehmen für mobile Werbetechnologie, veröffentlichte heute eine aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2021, basierend auf starken vorläufigen Ergebnissen für 2020 und dem anhaltenden Wachstum in den Kerngeschäftsfeldern - programmatischer Handel und Videowerbung. Fyber erzielte das stärkste 4. Quartal der Unternehmensgeschichte Das Unternehmen setzte seine starke Performance im letzten Quartal fort und lieferte allein in Q4 2020 einen Umsatz von 89 Mio. EUR und ein positives bereinigtes EBITDA von rund 5 Mio. EUR. Nach vorläufigen Zahlen beläuft sich Fybers Umsatz im Gesamtjahr 2020 auf 210 Mio. EUR (+76 % im Vergleich zu 119 Mio. EUR im Jahr 2019). Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehörten die Einnahmen aus programmatischer Werbung, die im Jahresvergleich um mehr als 115 % auf rund 170 Mio. EUR gestiegen sind, sowie ein deutlicher Anstieg der programmatischen Videowerbung, die rund ein Drittel des Gesamtgeschäfts ausmachte. Die positive Entwicklung ist auch auf die Intensivierung der Zusammenarbeit mit führenden Mobile Games Anbietern zurückzuführen, sowohl mit bestehenden als auch mit neu gewonnenen Kunden. Der Nettoumsatz für 2020 belief sich auf 45 Mio. EUR, das vorläufige bereinigte EBITDA auf 5 Mio. EUR. Aktualisierte Prognose für 2021 Basierend auf dem starken Jahresauftakt und einem positiven Ausblick erwartet das Unternehmen, seinen zweistelligen Wachstumstrend im Umsatz fortzusetzen. Die Prognose für das Gesamtjahr 2021 wurde daher angehoben. Es wird nun ein Umsatz zwischen 275 Mio. EUR und 300 Mio. EUR erwartet, wobei der Nettoumsatz zwischen 55 Mio. EUR und 60 Mio. EUR liegen soll, bei einem bereinigten EBITDA von 10 Mio. EUR (bisherige Prognose: Umsatz über 250 Mio. EUR, positives bereinigtes EBITDA). Während die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 weiterhin mit einer gewissen Unsicherheit verbunden sind, hat Fyber eine starke Pipeline an neuen Kunden für 2021 aufgebaut und ist zuversichtlich, dass das Unternehmen weiteres Wachstum der operativen und finanziellen Ergebnisse verzeichnen kann. Da der Zeitpunkt und die Auswirkungen der erwarteten Datenschutzänderungen von Apple zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss sind, wird dies in der aktuellen Prognose nicht berücksichtigt. Fyber setzt seine Produkt- und Geschäftsinitiativen fort, um die Auswirkungen dieser Richtlinienänderungen zu minimieren. Ziv Elul, CEO von Fyber, kommentierte: "Das Jahr 2020 brachte einzigartige Herausforderungen und erhebliche Unsicherheiten mit sich. Fybers Erfolg bei der Bewältigung dieser Herausforderungen ist ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit unseres Unternehmens. Durch Produktverbesserungen und Partnerschaften mit führenden Unternehmen im Bereich Mobile Gaming konnten wir den Umsatzanteil von Videowerbung auf über 30 % unseres Jahresumsatzes steigern. Mobile Gaming ist ein spannendes und schnell wachsendes Ökosystem. Das Publishersegment macht den Großteil des Umsatzes von Fyber aus, wobei der Löwenanteil unseres Wachstums auf den US-Markt entfällt. Wir sind besonders stolz darauf, dass wir unsere anfänglichen Umsatz- und Profitabilitätsziele übertroffen haben und in diesem einmalig herausfordernden Jahr konstanten Wachstum liefern konnten. Wir werden weiterhin unsere Strategie verfolgen, mit Produktinnovationen und exzellentem Service zu überzeugen, während wir unsere langfristigen Wachstumschancen über den Ausbau unseres Partnernetzwerkes weiter vorantreiben." ### Über Fyber Fyber ist ein globales Technologieunternehmen, das eine Monetarisierungsplattform der nächsten Generation für App Publisher entwickelt. Fyber kombiniert proprietäre Technologien und Expertise in den Bereichen Mediation, automatisierten Handel mit digitaler Werbung und Videowerbung, um ganzheitliche Lösungen zu schaffen, die die Zukunft der App-Wirtschaft gestalten. Fyber hat sieben globale Niederlassungen in Berlin, Tel Aviv, San Francisco, New York, London, Seoul und Peking. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Börse unter dem Symbol "FBEN" notiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.fyber.com. Ansprechpartnerin für Investoren

Sabrina Kassmannhuber

ir@fyber.com

+49 30 609 855 555

