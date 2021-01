The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2021ISIN NamePTGALJOE0008 GALP ENERGIA 14/21 MTNXS1014773128 BNG BK 14/21 MTNXS1014868779 EDP FIN. 14/21 REGSXS1344745481 DNB BOLIGKRED. 16/21 MTNDE000DK0JS56 DEKA IHS MTN S 7639FR0013394699 STE GENERALE 19/21FLR MTNDE000NRW21F1 LAND NRW SCHATZ13 R1229US55608KAD72 MACQUARIE GRP 11/21 MTNXS0517604681 EIB EUR. INV.BK 10/21 MTNXS0525912449 BARC 10/21 MTNXS0563306314 ORANGE 10/21 MTNXS0578368143 NED.WATERSCH. 11/21 MTNDE000HSH5WS7 HCOB BON 22 15/21DE000HSH5X95 HCOB BON 4 16/21DE000HV2ACC3 UC-HVB S.1571 11/21VARXS1805010029 LG CHEM 18/21 ZO CVDE000HLB3XJ2 LB.HESS.THR.CARRARA01A/19DE000HSH4ZH6 HCOB NVBO11/15