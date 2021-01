The following instruments on XETRA do have their first trading 11.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2021Aktien1 US52567D1072 Lemonade Inc.2 SE0007387246 Litium AB3 CA09369M1077 BlockchainK2 Corp.4 US45378A1060 Independence Realty Trust Inc.5 NL0010391108 Photon Energy N.V.6 SE0015382148 Bluelake Mineral AB7 GB00BN0SMB92 Cairn Energy PLC8 US60783X1046 ModivCare Inc.9 NL00150002Q7 Vivoryon Therapeutics N.V.Anleihen1 XS2281342878 Bayer AG2 XS2284258345 Heimstaden Bostad Treasury B.V.3 XS2281343256 Bayer AG4 CA459058JP94 International Bank for Reconstruction and Development5 BE0002766476 KBC Groep N.V.6 DE000A3H3ET0 Thüringen, Freistaat7 US084664CX75 Berkshire Hathaway Finance Corp.8 US58733RAE27 Mercadolibre Inc.9 US09659X2N16 BNP Paribas S.A.10 XS2277590209 CAS Capital No. 1 Ltd.11 XS2283340060 European Investment Bank (EIB)12 XS2282405328 Kommunalbanken AS13 XS2281303896 Logan Group Co. Ltd.14 US58733RAF91 Mercadolibre Inc.15 XS2204965540 Nederlandse Waterschapsbank N.V.16 DE0001789329 Sachsen, Freistaat17 XS2281373089 State Bank of India [London Branch]18 XS2281343413 Bayer AG19 XS2281343686 Bayer AG