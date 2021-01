München (ots) -- Gesundheitsdienstleister NOVENTI und die vier führenden Impfhersteller Deutschlands wollen durch eine deutschlandweite Kampagne die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen- "Streit muss sachlicher Aufklärung weichen" - Plakate u.a. für alle 19.000 Apotheken Deutschlands "Nie wieder 2020: Lasst euch impfen." Unter diesem Motto steht die deutschlandweite Kampagne des Gesundheitsdienstleisters NOVENTI im Rahmen der "Initiative gegen Corona". Ziel ist es, der Bevölkerung durch sachliche Aufklärung die Sorgen vor einer Impfung zu nehmen und den Kampf gegen das Coronavirus zu verstärken. Unterstützt wird die Initiative von den führenden Impfstoffherstellern BioNTech, CureVac, Artes Biotechnology und IDT Biologika. Die Plakate werden u.a. an alle 19.000 Apotheken in Deutschland zum Aushang im Schaufenster ausgeliefert.Aktuell sind nach einer Studie der Universität Heidelberg nur 46 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Um die Covid-19-Pandemie in den Griff zu bekommen und das Gesundheitssystem zu entlasten, ist jedoch laut WHO eine deutlich höhere Durchimpfungsrate von etwa 60 bis 70 Prozent wichtig. Daher besteht das Ziel der Kampagne darin, die Impfbereitschaft in Deutschland zu steigern."Sachliche Aufklärung ist die beste Immunisierung gegen Impfzweifel""Apotheker sind die Gesundheitsexperten vor Ort, die individuell und flächendeckend in ganz Deutschland über die Impfung gegen Covid-19 informieren können", sagt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender der NOVENTI Health SE. "Diese Tatsache nutzen wir für die Fortsetzung unserer "Initiative gegen Corona", denn sachliche Aufklärung ist die beste Immunisierung gegen grassierende Impfzweifel. Und das müssen wir jetzt angehen - unabhängig von der aktuellen Impfstoffmenge - denn persönliche Einstellungen ändern sich nur langsam. Der aktuell vorherrschende Streit muss sachlicher Aufklärung weichen. Denn dadurch wird die Bevölkerung verunsichert und die Bereitschaft zur Impfung sinkt. Wir brauchen kompetente inhaltliche Ansprechpartner für die Bevölkerung - wie die Apothekerschaft - und Vorbilder aus allen Teilen der Gesellschaft, die das Thema in die Herzen tragen. Denn es geht um das Leben jedes Einzelnen.""Apotheken als Ort für inhaltliche Informationen""Es ist wichtig, dass sich Menschen, die sich wegen des COVID-19-Impfstoffes Sorgen machen, faktenbasiert informieren können und sich auch umfänglich informiert fühlen", betont Dr. Michael Boehler, Geschäftsführer für BioNTech in Deutschland, das in Zusammenarbeit mit der US-Pharmafirma Pfizer einen Impfstoff gegen Covid-19 entwickelt hat. "Die 'Initiative gegen Corona' bringt die Diskussionen über die Impfung an den richtigen Ort für inhaltliche Informationen: in die Apotheken." Auch Franz-Werner Haas, CEO des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac, ist überzeugt davon, dass sich die Impfbereitschaft steigern lässt, "wenn von seriösen und unabhängigen Ansprechpartnern wie den Apotheken aufgeklärt und die Impfung empfohlen wird. Deshalb unterstützen wir gerne die "Initiative gegen Corona" von NOVENTI.""Es geht nur gemeinsam - unabhängig von Nationalität, Herkunft oder Religion""Das Motto der Kampagne zielt auf den Wunsch ab, der sicher bei den meisten Menschen ganz oben auf der Wunschliste für das neue Jahr steht: Nie wieder 2020", erklärt Dr. Silvio Kusche, CMO von NOVENTI. "Das geht nur gemeinsam. Mit unserer übergreifenden Initiative wollen wir tatsächlich alle in Deutschland lebenden Menschen ansprechen und haben die Motive daher in den fünf in Deutschland meistgesprochen Sprachen umgesetzt, nämlich deutsch, englisch, französisch, russisch und türkisch. Medienpartner ist u.a. die türkische Zeitung Hürriyet. Denn die Pandemie geht uns alle an, unabhängig von Nationalität, Herkunft oder Religion. Neben der fachlichen Kompetenz sind die Apotheken auch für die Reichweite ideal, denn sie haben - im Unterschied zu Arztpraxen, Kliniken und Impfzentren - große Schaufenster, an denen jeder vorbeikommt. Das nutzen wir für unsere Plakat-Kampagne."Die Kosten für Produktion und Distribution der Plakate trägt NOVENTI, die vier Impfhersteller unterstützen durch die Bereitstellung von Informationen zu den Impfungen. Weitere Informationen und das Plakatmotiv "Nie wieder 2020" finden Sie unter www.initiative-gegen-corona.de (http://www.initiative-gegen-corona.de) sowie unter www.noventi.de (http://www.noventi.de).Über NOVENTIDie NOVENTI Group ist Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt, Deutschlands größte Apotheken-Warenwirtschaft und mit über 25 Milliarden Euro Rezept-Abrechnungsvolumen Europas größtes Abrechnungsunternehmen im Gesundheitswesen. Die apothekereigene NOVENTI Group vereint mit ihren über 2.200 Mitarbeitern eine Gemeinsamkeit: Sie agieren alle im Gesundheitsmarkt mit den Kernzielgruppen Apotheken, Sonstige Leistungserbringer, Pflegedienste und Ärzte. Nachhaltigkeit ist eines der Grundprinzipien der Unternehmensstrategie, NOVENTI wurde als klimaneutrales Unternehmen und als "Great Place to Work" ausgezeichnet.Aktuell kooperiert NOVENTI mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Initiative "ZEICHEN SETZEN! - Initiative klimaneutrale Apotheken Deutschlands" unter der Schirmherrschaft von Bundesminister Dr. Gerd Müller. Weitere Informationen unter noventi.de/klimaneutrale-apotheken.Vorstand NOVENTI Health SE: Dr. Hermann Sommer, Victor J. Castro, Dr. Sven JansenWeitere Informationen: www.noventi.de (http://www.noventi.de/)Pressekontakt:Dr. Silvio KuscheBereichsvorstand Marketing (CMO)NOVENTI Health SETomannweg 6D-81673 MünchenTel.: +49 89 43184-527E-Mail: Silvio.Kusche@noventi.deOriginal-Content von: NOVENTI Health SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135077/4808350