Nach dem starken Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt starten die Indizes etwas vorsichtiger in die neue Woche. Etwa eine halbe Stunde vor Xetra-Start liegt der DAX ein halbes Prozent tiefer bei 13.980 Punkten. Am Freitag war der Handel in New York zwar getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe Tageshoch aus dem Handel gegangen - mit je nach Index unterschiedlich hohen Gewinnen. ...

