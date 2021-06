Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger in der neuen Handelswoche gemächlicher angehen lassen. Grund dafür sind gute Vorgaben aus den USA sowie eine rückläufige Zinsangst auf Seiten der Marktteilnehmer. Die US-Börsen waren vor dem Wochenende in Gang gekommen, nachdem der durchwachsene Arbeitsmarktbericht zumindest die Zinssorgen nicht verstärkt hatte. "Solange Wirtschaftsdaten - so wie der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...