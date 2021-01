Der Euro hat am Montag im frühen Handel an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und ist weiter gesunken. Bereits im asiatischen Handel rutschte die Gemeinschaftswährung unter 1,22 US-Dollar und wurde in der Früh bei 1,2183 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2250 (Donnerstag: 1,2276) Dollar festgesetzt. Unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...