DJ Vodafone gibt Vantage Towers seinen Anteil am britischen Geschäft

Von Adria Calatayud und Olaf Ridder

BARCELONA/FRANKFURT (Dow Jones)--Die vor dem Börsengang stehende Funkturm-Sparte von Vodafone kann auch über den hälftigen Anteil des Mutterkonzerns am britischen Funkturmgeschäft verfügen. Darauf einigten sich Vodafone und sein spanischer Wettbewerber Telefonica. Vodafone erklärte, Vantage Towers bekomme 50 Prozent am Joint Venture Cornerstone Telecommunications Infrastructure Ltd. übertragen.

Die entsprechende Vereinbarung hat eine anfängliche Laufzeit von acht Jahren, anschließend kann sie drei Mal um diesen Zeitraum verlängert werden. Das Portfolio von Vantage Towers beläuft sich nach Angaben von Vodafone auf 82.000 Funkmasten und Dachantennen in zehn Märkten - 14.000 mehr als bisher.

Vantage Towers hat seinen Sitz in Düsseldorf und soll nach Plänen vom vergangenen November zu Beginn dieses Jahres in Frankfurt an die Börse gebracht werden. Angeblich wird eine Emission in der Größenordnung von 4 Milliarden Euro vorbereitet. Das Unternehmen wirbt mit sicheren, vorhersehbaren Free Cashflows.

January 11, 2021 03:07 ET (08:07 GMT)

