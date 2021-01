DJ Elite-Dropshipping 5 nun verfügbar - Geschäftsübernahme eines laufenden Dropshipping-Webshops möglich

Palma (pts005/11.01.2021/09:15) - Rückblick: Samstag, 9. Januar 2021. Ein wichtiger Tag beim Software- und Consulting-Unternehmen Expertiserocks. Ein Meilenstein. Elite-Dropshipping 5 ist verfügbar. Konkret stehen bereits laufende, profitable Webshops basierend auf europäischem Streckenhandel zur Übernahme bereit. Dazu passend haben die Herausgeber eine neue Webseite erstellt und ein komplett neues Online-Webinar. Das neue Webinar ist ab sofort verfügbar. Interessenten finden die nächsten freien Termine unter: https://ed5.expertise.rocks/

Das Webinar umfasst unter anderem folgende Themenschwerpunkte:

* Exklusive Insights zu allen übernahmebereiten Shops, inklusive EU-Lieferanten und Kundenstrukturen

* Erfolgsnachweise in Form von Umsatz, zufriedenen Kunden und Gewinnberechnungen

* Die Möglichkeit, ein bestehendes Amazon-FBA-Geschäft bzw. sonstigen Warenbestände, etwa aus einem stationärem Ladengeschäft, zu monetisieren. Genauer: Die Bestände können mit einem Webshop direkt verrechnet werden.

* Experten-Hilfe aus erster Hand auch nach der Auslieferung des Shops. Betreuung unter anderem durch den Sachverständigen für Dropshipping, Fabian Siegler. Dieser blickt auf 15 Jahre Erfahrung zurück.

* Webshop wird ausgeliefert, inklusive einer anwaltlichen Haftungsübernahme. Diese umfasst AGB, Widerrufsrecht und weitere Rechtstexte.

* Exklusive Einblicke in das neue, exklusive Shopsystem aus dem Hause Expertiserocks. Mit Droptienda® werden alle Elite-Shops exklusiv betrieben und sichern dem Betreiber somit einen klaren Wettbewerbsvorteil, unter anderem durch die intuitive Bedingung und Vollintegration in das ebenfalls hauseigene ERP-System (DRM).

* Risiko-Analyse beim China-Dropshipping. Mit der Erkenntnis, warum dies keine Alternative für EU-Dropshipping sein kann.

Im Webinar erfahren Teilnehmer zudem den neuen Leistungsumfang. Neu ist beispielsweise auch, dass die Nachbetreuung, das so genannte Mentoring, ab sofort satte 90 Minuten (anstatt wie bislang 30) umfasst. Aufgrund dieser Anpassung bleibt mehr Raum für eine intensivere Betreuung und Herausarbeitung der persönlichen, individuellen Ziele des Käufers.

Außerdem: Alle bisherigen Kunden, welche die letzte Version "ED4 Expansion" verwenden, können gratis auf die neue Version "ED5 Expansion" upgraden. Dazu gab das Unternehmen weitere Neuheiten bekannt. Beispielsweise: * Zugriff auf alle DRM-Erweiterungen - kostenfrei * Zugriff auf alle Droptienda® Shop-Templates - Flatrate * Zugriff auf alle Updates im DRM und Shop stets inklusive

Es gibt noch eine Menge mehr Neuheiten, ließ Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann verlauten. Sie erläutert: "Diese alle aufzulisten, würde den Rahmen eindeutig sprengen. Darum empfehlen wir Interessenten, sich einen Platz in unserem neuen Webinar zu sichern. Im Anschluss kann ein persönliches Gespräch mit mir als Geschäftsführerin sowie dem Sachverständigen Fabian Siegler erfolgen."

Eine Übersicht einiger ED5-Stores (die bereit auf Droptienda® migriert wurden) finden Interessen bereit jetzt online unter: https://ed5.expertise.rocks/shops/

"In den kommenden Wochen werden viele weitere Shops folgen", ließ Hoffmann wissen. Weiter ließ sie verlauten: "Sicherlich verstehen Sie, dass dies einiges an Arbeit ist und wir daher sukzessive neue Projekte präsentieren. Die Qualität steht stets an erster Stelle."

