Aßlar, 11. Januar 2021. Der neu zusammengesetzte Vorstand der Pfeiffer Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") hat die mittelfristigen Ziele des Unternehmens angepasst. Ausgehend von der aktuellen Geschäftsentwicklung und Fortschritten bei der Umsetzung strategischer Wachstumsinvestitionen erwartet der Vorstand in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Erhöhung des Marktanteils durch organisches Wachstum und Akquisitionen, eine wesentliche Steigerung der Umsatzerlöse und eine deutliche Verbesserung der Profitabilität. Ziel ist es, ein noch stärkerer Wettbewerber im Vakuummarkt zu sein als heute. Die bisherigen, hiermit widerrufenen, mittelfristigen Ziele wurden 2018 veröffentlicht und beinhalteten, bis 2025 eine stärkere Nummer 2 im Wettbewerb zu werden und einen Marktanteil von 20 % sowie eine EBIT-Marge von 20 % zu erreichen. Mit der angepassten Strategie verfolgt der Vorstand weiterhin die Ziele, den Marktanteil zu erhöhen, das Umsatzwachstum zu stärken und die Profitabilität zu verbessern. Pfeiffer Vacuum wird sein strategisches Investitionsprogramm weiterverfolgen und sich gleichzeitig noch stärker auf seine Kunden und Märkte konzentrieren. Der Vorstand wird weitere Einzelheiten darlegen, sobald eine systematische Analyse abgeschlossen wurde. Diese Analyse wird die Erfolge der letzten Jahre, die aktuellen Marktbedingungen einschließlich der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie zukünftige Chancen für ein beschleunigtes profiatbles Wachstum für Pfeiffer Vacuum in einem sich verändernden Marktumfeld berücksichtigen. Nach vorläufigen Zahlen verzeichnete Pfeiffer Vacuum für das Geschäftsjahr 2020 einen höheren Umsatz als erwartet. Dieser wird voraussichtlich bei oder leicht über 616 Mio. Euro, verglichen mit 633 Mio. Euro für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019, und damit über den bisherigen Erwartungen von ca. 606 Mio. Euro liegen. Kontakt:

Heide Erickson

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Strasse 43

35614 Asslar

T +49 6441 802-1360

M +49 162 2022573

F +49 6441 802-1365

heide.erickson@pfeiffer-vacuum.de

