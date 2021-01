Hamburg (ots) - Bereits zum dritten Mal in Folge hat das Fachmagazin DENTAL MARKETING mit den Markforschungsunternehmen DatamedIQ (Köln) und Insight Health (Waldems-Esch) aus rund 1.500 freiverkäuflichen Mundgesundheitsmittel die wachstumsstärksten Produkte in der stationären Apotheke und dem Versandhandel ermittelt.GSK Consumer Healthcare zählte in 2020 zu den erfolgreichsten Herstellern im Ranking. Zu den nach Wachstum erfolgreichsten Präparaten des Pharmaunternehmens mit Deutschlandsitz in München gehörten Parodontax, Sensodyne Repair Protect und Corega Ultra. Das Produktmanagement setzte bei der Kommunikation einen Schwerpunkt auf Bewegtbild für Fachzielgruppen und Verbraucher, Außendienstbesuche sowie die Bereitstellung von Informationsmaterialien für Verbraucher auf analogen und digitalen Kanälen.Das Ranking umfasst die wachstumsstärksten Mundheilmittel und Pflegepräparate in sieben Indikationskategorien (Zahncreme & Zahngel, Mundantiseptika, Entzündungshemmer, Mundspülung & Mundspray, Zahnpflegegeräte, Mundtrockenheit und Zahnersatz) und basiert auf den Umsatzanstiegen zu effektiven Endverbraucherpreisen (rAVP). TePe, CP Gaba, Dentaid, Johnson & Johnson und Curaden schrieben 2020 ebenfalls Erfolgsstories und konnten mehrere Präparate im Ranking der Dental-Champions positionieren.Das vollständige Ranking der Dental-Champions 2020 ist in der Ausgabe 4/2020 von DENTAL MARKETING veröffentlicht (Erscheinungstermin: 14.12.2020). Für die Top 3-Produkte in insgesamt sieben Kategorien stellt DENTAL MARKETING zudem Marketingverantwortliche sowie Kommunikationsmaßnahmen vor. Das Heft kann hier (https://www.dentalmarketing-magazin.de/_rubric/index.php?rubric=8)bestellt werden.DENTAL MARKETING (http://www.dentalmarketing-magazin.de) ist die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung für die Dental-Branche und eine Schwester des monatlich erscheinenden Fachtitels HEALTHCARE MARKETING (https://www.healthcaremarketing.eu/home/index.php). Mit vier Ausgaben im Jahr berichtet DENTAL MARKETING über News, Trends, Unternehmen, Kampagnen, Etats und Medien. Ergänzt wird das Angebot um aktuelle Online-News und einen wöchentlichen Newsletter.Pressekontakt:Dental MarketingThomas Olbrisch+49 40 609009-86olbrisch@dentalmarketing-magazin.deOriginal-Content von: Healthcare Marketing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73810/4808436