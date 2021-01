Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenschluss war das Bundesland Sachsen mit einer dreijährigen Schuldverschreibung über 500 Mio. EUR am Primärmarkt aktiv, so die Analysten der Helaba.Zudem habe die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Anleihe platziert. Die Auktion sei bei MS-6 durchgeführt worden. Während sich die Rendite des IBOXX Covered mit-0,27% noch deutlich im negativen Bereich befinde, habe der IBOXX Sub-Sovereigns zum Wochenschluss wieder knapp oberhalb der Nulllinie rentiert. Mit deutschen gedeckten Papieren (IBOXX Germany Covered) lasse sich momentan eine Rendite um -0,36% erzielen. Das Interesse der Investoren an der Anlageklasse dürfte trotz der niedrigen Rendite nicht so schnell verloren gehen und die EZB werde mit ihren Kaufprogrammen weiterhin für niedrige Renditen sorgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...