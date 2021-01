DJ MÄRKTE EUROPA/DAX rutscht unter 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rekordhoch am Freitag ist der DAX am Montag leichter in den Handel gestartet. Der DAX verliert im frühen Handel 0,7 Prozent auf 13.952 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent tiefer bei 3.633 Punkten. "Viele Marktteilnehmer kommen erst jetzt aus den Weihnachtsferien zurück und nutzen die Kurse, um ihr Risiko am Aktienmarkt nach unten zu fahren", so ein Händler am Morgen. Etwas gedämpft wird die Stimmung von dem neuen Streit zwischen den USA und China, nachdem die Trump-Regierung die Beziehungen zu Taiwan normalisiert hat.

Im Blick stehen aber auch die Überlegungen um ein weiteres Konjukturpaket des zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden: "Ich erwarte, dass die neue Regierung unter Präsident Biden noch im ersten Quartal neue Maßnahmen über knapp eine Billion US-Dollar auf den Weg bringt", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Bereits im zweiten Quartal könnte die Wirtschaftsleistung wieder das Vorkrisenniveau erreichen, erwartet er: "Das zusätzliche Wachstum sollte vor allem ausgewählten zyklischen Aktien weiteren Rückenwind verschaffen, die gegenüber Wachstumswerten immer noch Aufholpotenzial haben dürften", so der Anlagestratege.

Berichtssaison startet bereits früh

In den USA startet die Berichtssaison am Freitag mit den Banken, wenn JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vorlegen. Aus Deutschland gab es am Morgen bereits erste Zahlen von Shop Apotheke und Flatexdegiro, die von einer guten Geschäftsentwicklung in 2020 berichten können. Leicht positiv für Shop Apotheke werten Händler Quartalszahlen und CFO-Aussagen. Mit einem Anstieg des Konzernumsatzes um 38,1 Prozent auf 968,2 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 wurde das hauseigene Ziel von mindestens 35 Prozent übertroffen. Gut sei auch der Zuwachs um 0,4 Millionen neue Kunden im vierten Quartal auf nun insgesamt 6,3 Millionen. Für die Aktie geht es gegen den Trend leicht nach oben. Im Schlepptau steigen Zur Rose um knapp 3 Prozent. Zudem wollen die Schweizer mit Novo Nordisk im Bereich Adipositas-Therapie koperieren.

Der Online-Broker Flatexdegiro (Aktie plus 1,3 Prozent) setzte seinen starken Wachstumskurs zur Erreichung der Vision 2025 fort. Nachhaltiges Kundenwachstum in 2020 und eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Anleger führten dazu, dass 75 Millionen Transaktionen abgewickelt werden konnten.

Der Softwarekonzern Teamviewer hat im Schlussquartal 2020 eine starke Nachfrage verzeichnet und die Billings erheblich gesteigert. Die zuletzt angehobene Prognose konnte das Unternehmen leicht übertreffen. Im Handel wird derweil bemängelt, dass das Wachstum gemessen an den Billings nur leicht über den Erwartungen liegt. Zum anderen heißt es, das Wachstum bei den Großkunden könnte den Kurs bremsen. Denn dieses liege deutlich unter dem Gesamt-Wachstum. Auch Teamviewer legen gegen den Trend leicht zu.

CA Immo-Aktien mit Gebot fest - Adler Modemärkte insolvent

Bereits früh im Jahr kommen die ersten Übernahmeangebote auf den Tisch - diesmal in Österreich. Eine Tochter der Starward Capital Group will ihren Anteil an der österreichischen CA Immobilien ausbauen. Die Tochter, die bereits knapp 30 Prozent hält, bietet je CA Immo-Aktie 34,44 Euro. Für die Aktie geht es um 13 Prozent nach oben.

Für Adler Modemärkte bedeutet der Lockdown das Aus, die Aktie bricht um 75 Prozent ein. Der Modehändler meldet wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie Insolvenz an. Auslösersind die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller Verkaufsfilialen infolge des neuerlichen Lockdowns. Die Liquiditätslücke sei nicht durch Staatshilfen oder Investoren geschlossen worden. Geplant sei nun eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Der Geschäftsbetrieb soll unter Aufsicht eines Sachwalters in "vollem Umfang" fortgeführt werden.

