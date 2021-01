67 % der Chinesen würden Automarke wechseln, wenn digitale Vernetzung des Fahrzeugs nicht stimmt Volkswagen landete 2019 bei Connected-Cars-Ranking noch auf erstem Platz Seither hat sich einiges getan, zumal, da neue Konkurrenten wie Apple mit viel Erfahrung in dem Bereich auf den Plan treten Umsatz mit digitaler Fahrzeugvernetzung soll in Europa bis 2025 um 228 % ansteigen (in China 553 %) Marktbeobachter erwarten, dass 2035 93 % der Fahrzeuge in Europa digital vernetzt sind Knapp 67 Prozent der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...