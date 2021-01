Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit Kursgewinnen präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.964,77 Punkten nach 2.941,75 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 23,02 Punkten bzw. 0,78 Prozent.Das europäische Umfeld zeigte sich nach uneinheitlichen Asien-Vorgaben hingegen etwas schwächer. Nach den zuletzt deutlichen Aufschlägen werden die Anleger nun wieder etwas vorsichtiger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...