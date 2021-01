DJ EANS-News: Kapsch TrafficCom / Zwei Großprojekte verlängert und ein zusätzlicher Vertrag. - ANHANG

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Öffentliche Aufträge/Verträge Wien - Zwei Großprojekte im Mautsegment wurden zu ähnlichen Bedingungen verlängert: * Die South African National Roads Agency (SANRAL) hat um eine Vertragsverlängerung um 12 Monate, das heißt bis Dezember 2021, angesucht. Der monatliche Umsatz wird rund EUR 3,7 Mio. betragen. * Für die erste Februarwoche ist vorgesehen, dass der laufende Vertrag zur Unterstützung des Betriebs des landesweiten Mautsystems in Polen endet. Kapsch TrafficCom erhielt eine weitere Verlängerung des Vertrags um fünf Monate, das heißt bis Anfang Juli 2021. Der monatliche Umsatz wird stabil bei rund EUR 2,4 Mio. bleiben. In Polen erhielt Kapsch TrafficCom zudem den Zuschlag zur Umsetzung des Vertriebsstellennetzwerks für das neue, satellitenbasierte Mautsystem (Global Navigation Satellite Systems, GNSS). Dieses muss noch errichtet und in implementiert werden. Dann wird Kapsch TrafficCom für die Implementierung und Erbringung des Kundendienstes zuständig sein. Dieser umfasst die Registrierung und Aktivierung zugelassener Fahrzeuggeräte von Logistik-Serviceanbietern oder der Smartphones der Lkw-Fahrer im System sowie die Ausgabe von On-Board Units. Kapsch TrafficCom wird zudem die Anzahl der Verteilstellen ausbauen. Der Projektstart ist abgestimmt mit der Inbetriebnahme des neuen Mautsystems. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten bei einem Gesamtprojektvolumen von bis zu rund EUR 30 Mio.

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2021 04:00 ET (09:00 GMT)