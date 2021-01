An der Börse in Frankfurt gehen die Kurse zum Wochenauftakt erst einmal nach unten. Der schwache Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Freitag dämpft die Euphorie etwas. Außerdem ist der DAX seit Anfang November um mehr als 2.500 Zähler gestiegen, was den deutschen Leitindex für eine Konsolidierung anfällig macht. Mehr zur Frage, ob der Aufwärtstrend im DAX gefährdet ist, erfahren Sie im "DAX-Check" bei DER AKTIONÄR TV.

