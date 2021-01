DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Prognose

The NAGA Group AG veröffentlicht Prognose für 2021: Deutliche Konzernumsatzsteigerung auf EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. sowie EBITDA von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio. erwartet



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR The Naga Group AG veröffentlicht Prognose für 2021: Deutliche Konzernumsatzsteigerung auf EUR 50 Mio. - EUR 52 Mio. sowie EBITDA von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio. erwartet Hamburg, 11.01.2021 - Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für Börsenhändler NAGA.com, gibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Die FinTech-Plattform NAGA.com hat auch im vierten Quartal 2020 weitere Rekordwerte beim Handelsvolumen und der Anzahl der Echtgeldtransaktionen verzeichnet, weiteres starkes Wachstum wird aus der globalen Expansion und der steigenden Kundennachfrage im Marktsegment Digital Investing & Banking erwartet. So geht der Vorstand für 2021 bei einer deutlichen Steigerung der Konzernumsatzerlöse auf EUR 50 Mio. bis EUR 52 Mio. (2020: EUR 25,9 Mio.; vorläufig) davon aus, eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite von EUR 13 Mio. - EUR 15 Mio. zu erzielen (2020: EUR 6 Mio.; vorläufig). Kontakt:

The NAGA Group AG

Andreas Luecke, Vorstand

Hohe Bleichen 12

20354 Hamburg

E: press@naga.com

