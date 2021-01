Essen (www.anleihencheck.de) - Die internationalen Zinssätze sind zuletzt wieder gestiegen, spürbar vor allem in den USA, berichten die Analysten der National-Bank AG.Dies dürfte einerseits mit den besseren Perspektiven für die Bekämpfung der Pandemie zusammenhängen: Trotz aller Probleme und Verzögerung reiche die Erwartungsbildung der Finanzmärkte über das Erreichen von Herdenimmunität zum dritten Quartal des laufenden Jahres hinaus. Zum anderen verheiße der Sieg von Joe Biden mehr fiskalischen Stimulus. Global gesehen sei der Weg zu nachhaltig höheren Sätzen aber noch weit: Zu groß sei das Output Gap in den meisten Volkswirtschaften der Welt, zu niedrig auch die marktimpliziten Inflationserwartungen - vor allem in Europa. Die internationalen Notenbanken würden daher weiter zuwarten, bis sich die Perspektiven weiter gefestigt hätten. Dabei würden die Analysten der National-Bank AG allerdings auch erwarten, dass sich vor allem erhebliche Differenzierungen zwischen der EZB und der FED ergeben würden. Darauf habe auch zuletzt die Aufspreizung des transatlantischen Spreads verwiesen. ...

