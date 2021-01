Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Börsen sind seit dem "Corona-Crash" im März vergangenen Jahres auf der Überholspur, so die Experten von Swisscanto Invest.Bei dieser Fahrt Richtung Norden habe es kaum nennenswerte Rückschläge und bei einigen wichtigen Indices sogar Allzeithochs gegeben. "Investoren stellen nun zurecht die Frage: Kommen die Börsen in 2021 ins Schleudern oder endet die Fahrt sogar in einem Crash? Da wir mehr positive als negative Signale sehen, haben Aktien weiterhin Rückenwind. Rückschläge drohen, wenn entweder die Wirtschaftspolitik früher die Zügel anziehen muss (beispielsweise wegen steigender Inflation) oder selbstverständlich, wenn es wieder zu einem Schock in einer Größenordnung der Coronavirus-Pandemie käme", sage Stefano Zoffoli, Chefstratege bei Swisscanto Invest. ...

