Das Pharmaunternehmen Dermapharm profitiert enorm von der Partnerschaft mit BioNTech. Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, verhandeln beide Parteien über eine Ausweitung der Kooperation (DER AKTIONÄR berichtete). Diese positive Entwicklung drückt sich auch im Aktienkurs aus, der in den letzten Wochen zusätzlich an Dynamik gewonnen hat. Es scheint selbst auf dem aktuellen Niveau noch reichlich Platz nach oben zu sein. Risikobereite Anleger bekommen im "Trading-Tipp" eine spekulative Alternative ...

