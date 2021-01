Das Aachener Biotech-Unternehmen Paion verbucht die nächste Zulassung für Remimazolam (Handelsname Byfavo). Fortan kann das Narkosemittel in Südkorea in der Allgemeinanästhesie zum Einsatz kommen. Einmal mehr verpufft die Nachricht allerdings wirkungslos, der positive Newsflow perlt an der Paion-Aktie ab.Am Donnerstag meldete Paion bereits grünes Licht aus Südkorea für Byfavo in der Allgemeinanästhesie. Die Zulassung löste eine Meilensteinzahlung in Höhe von einer Million Euro von Hana Pharm an ...

