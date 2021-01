Die KFM AG bietet mit ihrem Fonds seit Jahren Zugang zu erfolgreichen und professionell ausgewählten Mittelständlern aus Deutschland. Mit der DZ Privatbank hat sich der Initiator jetzt einen starken Partner an Bord geholt.200 Millionen Euro - so viel Privatvermögen steckt aktuell im Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590). Für die Düsseldorfer KFM Deutsche Mittelstand AG ist dieses Wachstum ein echter Vertrauensbeweis. Seit November 2013 scannen die Anleiheexperten um Vorstand Hans-Jürgen Friedrich ständig den dynamischen Markt und filtern über das hauseigene Auswahl- und Analyseverfahren KFM-Scoring die aussichtsreichsten Papiere heraus. Bislang mit großem Erfolg: Zuverlässige jährliche Auszahlungen und die Tatsache, dass bisher noch kein Ausfall zu verzeichnen war, halten das Interesse an dem Rentenfonds hoch.

