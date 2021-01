Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Storebrand (ISIN NO0003053605/ WKN 867218) hat sein erstes großes Mandat für einen britischen Pensionsfonds erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der East Sussex Pension Fund wird 400 Mio. Pfund in die Storebrand Global ESG Plus Strategie investieren. Storebrand ist Norwegens größter privater Vermögensverwalter und engagiert sich seit 25 Jahren für nachhaltige Investitionen. Das gesamte Vermögen von 84 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2020) wird gemäß der konzernweiten Storebrand Policy for Sustainable Investments verwaltet. ...

