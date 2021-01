London (www.fondscheck.de) - So mancher Anleger schreckt vor einem Investment in Themen-ETFs zurück, weil sie aus seiner Sicht zu jung sind und keine lange Historie aufweisen; Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale bei Legal und General Investment Management, (LGIM) für Deutschland und Österreich, erklärt, was dran ist an den Bedenken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...