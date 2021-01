Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bestätigt NN IP eine sehr hohe Qualität und Kompetenz beim Management von Green Bond-Strategien, so die Experten von Scope Analysis.NN IP zähle zu den Pionieren für nachhaltige Geldanlage. Beispielsweise biete das Haus seit mehr als 20 Jahren nachhaltige Aktien- und seit mehr als zehn Jahren nachhaltige Anleihenstrategien an. Im Jahr 2016 habe NN IP mit dem NN (L) Green Bond (ISIN LU1586216068/ WKN A2N64P) den ersten von drei Fonds für Green Bonds aufgelegt. In den Jahren 2019 und 2020 seien zwei Varianten hinzugekommen, der NN (L) Green Bond Short Duration (ISIN LU1922482994/ WKN A2PDZY) und der NN (L) Corporate Green Bond (ISIN LU2102358178/ WKN A2P7XU). NN IP sei bereits relativ früh in dem jungen und stark wachsenden Marktsegment für Green Bonds aktiv gewesen und gehöre mittlerweile zu den größten Anbietern. Per Ende September 2020 habe das gesamte in Green Bond-Strategien verwaltete Vermögen bei NN IP 2,9 Mrd. Euro betragen. ...

