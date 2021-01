DJ FMC will aus Patientendaten weltgrößtes Nieren-Genregister erstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius Medical Care will Geninformationen seiner Nierenpatienten zu Forschungszwecken systematisch in einer Datenbank zusammenführen. Der Unternehmensbereich Frenova habe jetzt erste Patienten in das Projekt aufgenommen, teilte der weltweit führende Dialysespezialist mit. Entstehen solle die weltweit größte Genom-Datenbank für Nierenerkrankungen.

Die FMC-Tochter Frenova hat sich auf die klinische Auftragsentwicklung von Medikamenten und Medizinprodukten für Nierenerkrankungen spezialisiert. Bei seinen Studien kann es auf die Daten von rund 350.000 Dialysepatientinnen und -patienten zurückgreifen.

Während die rasanten Fortschritte in der Gensequenzierung und -analyse in der Onkologie und der Kardiologie bereits zu Weiterentwicklungen in der Behandlung beigetragen haben, sei die Nephrologie in der klinischen Forschung bisher unterrepräsentiert, erklärte FMC.

Forscherinnen und Forschern hätten das Fehlen einer breit angelegten Datenbank mit genomischen und klinischen Daten speziell für Nierenerkrankungen als ein wesentliches Hindernis für Fortschritte bezeichnet. Die neue Genom-Datenbank von Frenova mit genetischen Sequenzierungsdaten von chronisch erkrankten Nierenpatienten soll dies nun ändern.

