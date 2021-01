DJ Lanxess will Desinfektions- und Hygieneanbieter Theseo übernehmen

FRANKFURT (Dow Jones)--Lanxess ist in exklusiven Verhandlungen für die Übernahme der französischen Theseo, einen Hersteller von Desinfektions- und Hygieneprodukten für Tiere. Der Akquisition liegt ein Unternehmenswert von rund 70 Millionen Euro zugrunde.

Wie der Kölner Spezialchemie-Konzern mitteilte, soll damit das eigene Geschäft im wachsenden Markt für Tierhygiene gestärkt und künftig auch Nahrungsergänzungsmittel für die Tieraufzucht angeboten werden.

Theseo sei ein führender Hersteller von Desinfektions- und Hygieneprodukten für die Schweine- und Geflügelzucht in Europa und Lateinamerika. Die Produkte werden insbesondere in der Nutztierhaltung eingesetzt, zum Beispiel um Krankheiten vorzubeugen oder zu bekämpfen.

Finanzieren will Lanxess die geplante Akquisition aus liquiden Mitteln. Der Abschluss wird nach Zustimmung der Kartellbehörden und Konsultation mit den Arbeitnehmern Mitte 2021 erwartet.

Theseo werde 2020 voraussichtlich einen Umsatz von 33 Millionen Euro und ein EBITDA im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich erwirtschaften.

Der Zukauf soll sich bereits im ersten Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss erwartet Lanxess von Theseo durch Synergie-Effekte einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag in etwa derselben Höhe.

Theseo beschäftigt etwa 100 Mitarbeiter an seinen Standorten in Laval (Frankreich), Wietmarschen (Deutschland), Hull (Großbritannien) und Campinas (Brasilien). Das Geschäft soll in Lanxess' Bereich Material Protection Products integriert werden.

"Mit der geplanten Übernahme von Theseo werden wir unser margenstarkes Geschäft in diesem Bereich noch einmal ausbauen", sagte Lanxess-CEO Matthias Zachert.

January 11, 2021

