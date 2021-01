Neckarsulm (ots) - Lidl und SK Gaming spielen ab sofort in einem Team: Der Lebensmittelhändler unterstützt die Esport-Organisation 2021 als offizieller Frischepartner. Im Rahmen der Partnerschaft setzt Lidl seine Kernkompetenz Frische ein und versorgt die Gamer mit frischen Lebensmitteln. Zudem werden das ganze Jahr über gemeinsame Aktionen bespielt. Den Auftakt der Partnerschaft kündigt Lidl auf seinen eigenen Social-Media-Kanälen sowie auf dem Live-Streaming-Portal Twitch mit einem humorvollen Spot (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KZRoMR3ULwQ&feature=youtu.be) an, indem sich das Unternehmen mit einem Augenzwinkern als Neuling im Esport aber als Frische-Experte präsentiert. Auf der Microsite lidl.de/esport (https://www.lidl.de/de/esport/s7382345) finden Esport-Fans weitere Infos zur Kooperation.



