Aachen (ots) - "Handkuss" heißt die neueste Anti-Aging-Innovation des Kosmetikunternehmens Biotulin aus Deutschland. Es ist die erste Handpflege, die den bekannten Wirstoffkomplex Biotulin und die innovativen Eigenschaften von puren Gold vereint.Die Wirkstoffkombination Biotulin in der "Handkuss" reduziert sichtbar Falten. Kleinere Fältchen auf dem Handrücken werden gemindert. Hyaluron unterstützt die Wirksamkeit von Biotulin. Hyaluronsäure polstert die Haut zusätzlich auf, stützt kollagene und elastine Fasern. Ihr optisch hautstraffender und glättender Effekt, ist sehr gut und sofort zu sehen.Gold in der "Handkuss" wirkt nicht nur antibakteriell, sondern unterstützt auch die Regenerationsprozesse der Haut. Mikrofeine Gold-Partikel verhelfen einem fahlen Hautbild wieder zu strahlenden Glanz.Noch nie war eine antibakterielle Pflege, die darüberhinaus einen Anti-Aging-Effekt besitzt, so wertvoll wie heute. "Handkuss" wird in Deutschland hergestellt und ist ein veganes Kosmetikprodukt.Weiter Informationen erhalten Sie unter: www.biotulin.de (http://www.biotulin.de)info@biotulin.de (mailto:info@biotulin.de), +49-241-53106365Pressekontakt:MyVitalSkin GmbH & Co KGMonschauer Straße 1252076 Aachen0241-53106365info@biotulin.deOriginal-Content von: MyVitalSkin GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116754/4808797