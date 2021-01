Apple hat erst vor wenigen Tagen wieder ein neues Allzeithoch erklommen. Mit 138,79 US-Dollar war die Aktie so teuer wie nie zuvor. Augenscheinlich. In Wahrheit notiert das Papier des iPhone-Herstellers und Technologie-Giganten weitaus höher - für die meisten Anleger sogar auf einem unerschwinglichen Niveau.Apple ist der wertvollste börsennotierte Konzern der Welt. Wertvoller als SAP, die Deutsche Telekom oder Volkswagen - in Summe. Der Aufstieg des Konzerns hinter Kult-Produkten wie iPhone und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...