Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Neben der Geldpolitik der Zentralbanken ist das zweite, in diesem Ausmaß äußerst kritische Mittel gegen die Wirtschaftskrise die Verschuldung, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Mithilfe der Fiskalpolitik würden die Regierungen die Staatsverschuldung erhöhen, um mit den neugewonnenen Mitteln die Sozialhilfe zu verstärken, in Not geratene Unternehmen zu unterstützen und Investitionen zu finanzieren. Dieses Mittel zur Konjunkturbelebung sei in der Wirtschaftsgeschichte schon sehr oft eingesetzt worden, aber mit unterschiedlichem Erfolg. Wenn die Staatsverschuldung zu sehr steige, dann wirke der Schuldendienst (Soll-Zinsen + Tilgungen) wie eine Konjunkturbremse. Zwar könnten die Finanzminister die Tilgungen durch Neuverschuldung refinanzieren, aber wenn die Verschuldung zu hoch werde, dann würden die Märkte höhere Soll-Zinsen erzwingen. ...

