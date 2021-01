Amazon will bis 2025 bis zu 2.500 rein elektrisch angetriebene Lkw der Typen Lion 6 und Lion 8 des kanadischen Herstellers Lion Electric beschaffen. Diese Nachricht zu einer bereits im Juli 2020 geschlossenen Rahmenvereinbarung mit Amazon versteckt sich in einer langen Börsenmitteilung. In der sogenannten SEC-Mitteilung (Securities and Exchange Commission) geht es vordergründig um die Fusion von Lion ...

