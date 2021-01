GR Silver Mining hat neueste Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt in Mexiko gemeldet. So stieß man u.a. auf 420 g/t Silberäquivalent über eine stolze Länge von 83 Meter. Auch die Validierung historischer Bohrungen brachte hochgradige Ergebnisse hervor. Der Markt dürfte gespannt auf die anstehenden Ressourcenschätzungen warten.

Bohrprogramm voller Erfolg

Das Bohrprogramm von GR Silver Mining (0,83 CAD | 0,53 Euro; CA36258E1025) auf dem Plomosas-Silberprojekt in Mexiko entpuppt sich immer mehr als ein großer Erfolg. Auch die neusten Bohrergebnisse bestätigen eine reichhaltige Mineralisierung an Silber, Zink, Gold, Blei und Kupfer. Allein der Bohrkern PLI20-04 lieferte über eine Länge von 83 Metern 420 g/t Silberäquivalent, die sich aus 2,52 g/t Gold, 33 g/t Silber, 0,9% Blei, 2,9% Zink und 0,3% Kupfer zusammensetzen (alle Ergebnisse hier im Detail). CEO Marcio Fonseca bezeichnete die Resultate als "außergewöhnlich", sie würden "das Potenzial für die Größe und die Skalierbarkeit in dem geologischen Modell" zeigen.

Historische Bohrkerne liefern hohe Silbergrade

Zudem hat GR Silver Mining auch weitere Bohrungen der Vorbesitzer ...

