Stärke verkaufen und Schwäche kaufen #trading #swingtrading #videoanalyse

Buy the dips and sell the rips



Die Aktienmärkte konnten vorige Woche nach einem recht holprigen Start die Rallye, welche im November 2020 gestartet wurde, weiter fortsetzen. Die damalige Vermutung, dass sich die begonnene Rallye bis in den Januar hinein fortführen könnte, war goldrichtig. Nach wie vor überwiegen die positiven Signale, wenngleich wir Trader immer einen Plan B mitführen, sobald die Türen geschlossen werden. Worauf Du genau achten solltest, besprechen wir in der heutigen Videoanalyse.









Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de