Am Samstag hat Nio sein neues Elektroauto der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf dem "NIO Day" des Unternehmens in der westlichen Stadt Chengdu enthüllte Nio-CEO William Li den ET7. Die Aktie hat in den letzten Tagen wieder deutlich Boden gut gemacht.Aus dem Fahrzeug-Trio (ES8, ES6, EC6) ist ein Quartett geworden. Am Samstag enthüllte Nio sein viertes Elektromodell. Bislang fokussierte sich Nio auf Premium-SUVs. Mit dem neuen E-Auto wagt Nio den Schritt Richtung Limousine. Der ET7, der je nach Ausstattung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...