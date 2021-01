Gute Nachrichten: Pfeiffer Vacuum will nach dem Coronajahr 2020 seine Ziele für die kommenden Jahre überarbeiten. Für die nächsten drei bis fünf Jahre rechnet der Vorstand des Vakuumpumpen-Herstellers mit einem steigenden Marktanteil durch Wachstum aus eigener Kraft sowie durch Akquisitionen. Bei den Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Die Aktie springt kräftig an.Detaillierte Zahlen will die Gesellschaft zwar erst nach einer genaueren Analyse nennen. Schon jetzt ist klar: Der Umsatz soll wesentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...