Der polnische Elektrobus-Hersteller Solaris erforscht in einem gemeinsamen Projekt mit Impact Clean Power Technology und TAURON Polska Energia die Zweitnutzung von Lithium-Ionen-Zellen, die sich für den Einsatz in Fahrzeugen nicht mehr eignen, als Energiespeicher in stationären Anwendungen. Für den Bau des Prototypen-Systems, das im Rahmen des "Second Life ESS"-Projekts gebaut werden soll, wird Solaris ...

Den vollständigen Artikel lesen ...