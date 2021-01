TeamViewer-Spekulanten mussten in den vergangenen Monaten starke Nerven bewahren: Nach einer coronabedingten Rally, während der sich der Aktienkurs des Softwareanbieters zwischen Mitte März und Anfang Juli 2020 mehr als verdoppelt hatte, verlor das TeamViewer-Papier innerhalb der vergangenen sechs Monate wieder 20 Prozent an Wert. Auch die heute veröffentlichten, an sich positiven...

Den vollständigen Artikel lesen ...